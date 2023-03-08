Глава ВТБ Костин заявил, что между Западом и Россией «вскрылся абсцесс»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что между Западом и Россией вскрылся абсцесс. Его слова приводит французское издание Les Echos.

Как отметил бизнесмен, российская спецоперация на Украине повлияла на его отношения с руководителями западных банков, с которыми он сотрудничал. По словам Костина, несмотря на то, что он по-прежнему получает поздравительные открытки на Новый год, публично их отправители будут говорить о его токсичности.

По мнению бизнесмена, реакция западных стран на действия России на Украине, в частности, введение санкций, вынуждает бизнес взглянуть на Запад иначе и надолго забыть о дружбе с ним.

Ранее генеральный консул России в американском Хьюстоне Александр Захаров заявил, что бизнес США не желает терять обширный российский рынок. Он отметил, что американская сторона в настоящее время тщательно анализирует санкционное законодательство и продолжает вести переговоры с партнерами из России по ряду не подпадающих под рестрикции задач.