Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу CNN о том, что уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодно и полезно для Европы.

«Если «Северный поток» прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — сказал он.

По словам главы государства, Российская Федерация «использовала газ в качестве инструмента, чтобы доминировать в Европе».

Также польский лидер прокомментировал сообщения о причастности «проукраинской группировки» к взрывам на этих трубопроводах.

«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия», — указал он.

Дуда добавил, что он «спокойно ждет результаты расследования». Политик выразил надежду, что в будущем станет известно, «кто несет ответственность за эти действия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — скоординированный вброс для отвлечения внимания.

7 марта газета NYT опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на анонимные официальные лица США, что, согласно данным американской разведки, за саботажем на «Северных потоках» стояла «проукраинская группа».

В тот же день немецкая газета Zeit опубликовала материал, в котором говорится, что следственные органы Германии «совершили прорыв» в расследовании сентябрьских взрывов на «Северных потоках», установив, что «следы ведут на Украину».