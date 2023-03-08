В разведке США указали на наращивание стратегического сотрудничества РФ и КНР

Глава разведки США Аврих Хейнс представила комитету Конгресса отчет, в котором отметила рост стратегического партнерства между Россией и Китаем на фоне украинского кризиса «во всех секторах», а также указала на то, что Пекин оказывает Москве содействие в контексте СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на негативную реакцию мирового сообщества на вторжение России на Украину, Китай будет поддерживать дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать попытки бросить вызов Соединенным Штатам, даже если это сузит общественную поддержку», — говорится в отчете Хейнс.

По словам главы американской разведки, в Пекине все сильнее убеждаются в том, что могут достичь глобального лидерства «только за счет силы и влияния США», а потому Китай остается главным вызовом для Вашингтона. При этом Хейнс отметила, что в Москве не стремятся к открытому противостоянию с США и НАТО.

Ранее сообщалось, что в разведке США посчитали, что Российская Федерация в течение следующих 10 лет будет по-прежнему являться «внушительным» вызовом для Соединенных Штатов.