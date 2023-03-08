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В ФРГ прокомментировали данные о диверсиях на «Северных потоках»

Вице-канцлер ФРГ Хабек: данные о диверсиях на «Северных потоках» не подлежат огласке

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Global Look Press

Федеральный министр Германии по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, представитель партии «Зеленые», заявил в эфире телеканала Welt, что данные правительства ФРГ о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не могут быть переданы СМИ.

Министр подчеркнул, что выяснением обстоятельств занимается Генпрокуратура Германии, и она «сделает заявление, когда завершит свое расследование».

7 марта американское издание NYT опубликовало материал, в котором говорится о причастности «проукраинских группировок» к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ сделают выводы о причинах взрывов на «Северных потоках» только после завершения расследования.

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