Американская разведка назвала Россию «внушительным» вызовом для США в следующие 10 лет

Разведка США заявила, что Российская Федерация в течение следующих 10 лет будет по-прежнему являться «внушительным» вызовом для Соединенных Штатов. Об этом говорится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» США, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет, но тем не менее будет сталкиваться со спектром ограничительных факторов», — сказано в докладе.

Ранее Пентагон в новой Стратегии национальной обороны США заявил об опасности со стороны России и Китая, причем первую он назвал «острой угрозой», а второго — «основным вызовом». При этом Москва «не может систематично представлять вызов» для Вашингтона в течение долгого срока, указали в оборонном ведомстве.

Позже глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, и использование Украины в качестве инструмента для гибридной войны являются новыми угрозами для России.