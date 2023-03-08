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Замглавы МИД Богданов: Россия и Турция ожидают ответа от Сирии и Ирана по встрече в Москве

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Илья Питалев/РИА Новости

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что России и Турция хотят провести встречу четырех заместителей министров иностранных дел в Москве на следующей неделе, но ожидают ответа от Сирии и Ирана. Его слова передает ТАСС.

«С турецкими коллегами мы договорились уже, но ждем ответов от сирийцев и иранцев, насколько это удобно для них», — заявил Богданов, отметив, что российская сторона уже всех пригласила.

Ранее дипломат сообщал о подготовке встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии, Ирана.

До этого Богданов говорил о том, что в Москве рассчитывают добиться отказа Анкары от широкомасштабной военной турецкой операции на территории, контролируемой курдами в Сирии. Заявление стало ответом на вопрос об усилиях России, Турции, Сирии и Ирана по нормализации отношений между Сирийской арабской республикой и Турецкой республикой.

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