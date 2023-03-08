Генсек ООН Гутерриш назвал крайне важным экспорт продуктов и удобрений из РФ и с Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины и России. Заявление генсека было сделано в ходе посещения Киева, передает Reuters.

Отмечая значение российских продуктов питания и удобрений для продовольственной безопасности и стабилизации цен на продукты питания на планете, Гутерриш высказался за продление зерновой сделки до 18 марта, а также призвал к созданию условий для беспрепятственного хождения сухогрузов с зерном по Черному морю.

Ранее в Анкаре заявили, что «делают все возможное» для учета интересов России в зерновой сделке. По словам респондента ТАСС в МИД Турции, в стране предпринимают шаги, направленные на то, чтобы при реализации сделки были учтены интересы всех сторон, в том числе России.

По данным российского МИД, 262 тыс. тонн удобрений, которые Россия собиралась безвозмездно передать развивающимся странам, были задержаны в портах прибалтийских республик и Нидерландов, что в ведомстве назвали доказательством того, что заключенная при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «зерновая сделка» не работает.