Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН Гутерриш назвал крайне важным экспорт продуктов и удобрений из РФ и с Украины

close
100%
Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины и России. Заявление генсека было сделано в ходе посещения Киева, передает Reuters.

Отмечая значение российских продуктов питания и удобрений для продовольственной безопасности и стабилизации цен на продукты питания на планете, Гутерриш высказался за продление зерновой сделки до 18 марта, а также призвал к созданию условий для беспрепятственного хождения сухогрузов с зерном по Черному морю.

Ранее в Анкаре заявили, что «делают все возможное» для учета интересов России в зерновой сделке. По словам респондента ТАСС в МИД Турции, в стране предпринимают шаги, направленные на то, чтобы при реализации сделки были учтены интересы всех сторон, в том числе России.

По данным российского МИД, 262 тыс. тонн удобрений, которые Россия собиралась безвозмездно передать развивающимся странам, были задержаны в портах прибалтийских республик и Нидерландов, что в ведомстве назвали доказательством того, что заключенная при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «зерновая сделка» не работает.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть