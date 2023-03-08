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Депутат Госдумы Шеремет выступил за создание защитного контура у границ России

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создание защитного контура у границ Российской Федерации позволит не допустить расширения Североатлантического альянса на восток. Таким мнением Шеремет поделился с РИА Новости.

«России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в НАТО», — сказал он.

Шеремет отметил, что расширение альянса на восток нужно оставить, создав на западных рубежах РФ буферную зону из нейтральных стран.

«Необходимо разрушить планы на расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения», - подчеркнул депутат.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявлял, что Москва и Пекин продолжат говорить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), насколько опасно присутствие НАТО в регионе. Посол отметил, что России и Китаю следует продолжать усилия по сохранению структуры безопасности, созданные в регионе после окончания периода холодной войны.

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