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Правительство Швеции направило в парламент проект о членстве страны в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правительство Швеции направило в парламент проект о членстве страны в НАТО, сообщается на сайте кабинета министров.

«Для вступления Швеции в НАТО необходимо одобрение Риксдага (однопалатного парламента страны. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, вступление страны в НАТО станет лучшим способом обеспечить безопасность королевства. Членство в НАТО будет означать новую идентичность внешней политики и политики безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции говорил, что многие страны альянса уже наращивают производство оружия и боеприпасов.

Он поприветствовал идею Евросоюза о совместных закупках боеприпасов для Киева и с целью пополнения собственных запасов.

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