Чавушоглу: готовится встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Технические переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Турции и Сирии состоятся на будущей неделе в Москве, информировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе встречи в российской столице будет подниматься вопрос о переговорах с участием глав МИД трех стран.

«Первая встреча прошла в трехстороннем формате [между представителями военных трех стран]. Министр иностранных дел Ирана сказал, что они хотели бы участвовать в этих встречах. Мы, Турция, сказали, что в этом нет ничего плохого», — отметил Чавушоглу.

Сейчас идет активная работа по организации встречи глав дипведомств, она будет проходить в четырехстороннем формате — Турция, Россия, Иран и Сирия.

«Россия предложила провести техническую встречу в рамках этой работы», — обратил внимание турецкий дипломат.

Точные сроки предстоящей встречи в российской столице пока не сообщаются.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии.