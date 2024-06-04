В Кремле оценили реакцию Путина на отправку Макроном военных инструкторов на Украину

У любых инструкторов, занимающихся подготовкой солдат Вооруженных сил Украины, будь это французские или иные другие инструкторы, нет никаких иммунитетов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину военных инструкторов.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине в соответствии с целями, которые были сформулированы верховным главнокомандующим.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

В дальнейшем газета The Washington Post (WP) писала, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с РФ.