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Белорусский автобренд Belgee официально выходит на российский рынок

В России с 1 июля начнут продавать автомобили белорусские автомобили Belgee

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BELGEE

Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба компании. Запуск дилерской сети марки в России состоится 1 июля 2024 года.

В модельном ряду Belgee представлен компактный кроссовер Х50, который является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии. Geely X50 представлен с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. в связке с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – по цене от 2,3 млн рублей до 2,5 млн рублей.

Во второй половине лета ожидается пополнение модельной линейки Belgee кроссовером Х70. Это паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусского предприятия 24 мая. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

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