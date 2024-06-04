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В Кремле отреагировали на намерение Турции присоединиться к БРИКС

Песков: Россия приветствует интерес Турции к вступлению в БРИКС

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Россия одобряет повышенный интерес Турции к присоединению к БРИКС, эта тема будет стоять на повестке саммитов объединения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны соседних государств и важных партнеров, таких как Турция. Эта тема будет на повестке БРИКС», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что объединение не может в краткие сроки полностью удовлетворить интересы всех желающих вступления стран, так как этот процесс растянут во времени, однако продумывает форматы контактов со всеми заинтересованными государствами.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС. Он выразил намерение посетить встречу глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, которая должна пройти в июне. Министр пояснил, что хочет обсудить вопрос вступления Турции в объединение на этом саммите.

Ранее сообщалось, что в РФ изучают возможность формирования зерновой биржи БРИКС.

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