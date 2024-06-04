Стало известно, какой дрон нашли среди грядок в Тверской области

Разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в селе в Тверской области среди грядок с картофелем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, это облегченная версия БПЛА Bird-Eye 400 израильской фирмы IAI. Со слов местных жителей, у аппарата типа «летающее крыло» не было боевой части. На носу дрона установлена камера — для топографической съемки. Беспилотник отвезли на экспертизу.

Накануне российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Вечером прошлого дня сообщалось об уничтожении сразу четырех дронов в регионе.

Также в этот же день сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ. В результате сгорел грузовой автомобиль. Также украинский дрон атаковал «КамАЗ», который работал в поле в районе поселка Первомайского Шебекинского округа.

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