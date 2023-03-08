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В Германии заявили, что сообщения о теракте на СП не должны влиять на поставку оружия ВСУ

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новые сообщения СМИ о теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не должны влиять на поставку Украине вооружения и денег. Об этом он сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, Западу не поможет то, если на основании расследований, которые «безусловно, готовились тщательно и усердно», размышлять о том, какие последствия это может иметь для поддержки Украины.

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

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