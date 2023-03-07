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NYT: в США заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к ЧП на «Северных потоках»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Изучившие новые разведывательные данные о подрыве газопроводов «Северный поток» американские официальные лица заявили, что нет никаких доказательств причастности России к произошедшему. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Официальные лица США заявляют, что не нашли никаких доказательств причастности российского правительства к нападению [на газопроводы]», — говорится в статье NYT.

Как отмечает газета, первоначальные предположения США и стран Европы были сосредоточены на возможной вине России, при этом NYT указывает на то, что для Москвы «Северные потоки» были важным источником дохода и средством «оказывать влияние на Европу».

Стоимость ремонта газопроводов, по оценке газеты, начинается примерно с $500 млн.

Американские официальные лица, как пишет NYT, также заявили, что разведданные указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву газопроводов.

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