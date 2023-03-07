В МИД Украины отреагировали на слова Лукашенко о Зеленском

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об украинском лидере Владимире Зеленском. В социальных сетях Николенко отметил, что оставит высказывание Лукашенко без ответа.

«Александр Лукашенко позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», — отметил представитель украинского МИД.

7 марта Александр Лукашенко после атаки на российский военный самолет А-50 под Минском назвал Владимира Зеленского «просто гнидой».

Глава Белоруссии считает, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну «по команде американцев». Он подчеркнул, что у властей республики «нервы крепкие» и страну не удастся втянуть в конфликт «завтра».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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