Новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает газета The New York Times.

«Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка осуществила нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году», — пишет газета и отмечает, что появление этих данных является шагом к установлению ответственности за произошедшее на газопроводах.

При этом в статье газеты говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, или что подрыв «Северных потоков» был произведен по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

По их мнению, в операции по взрыву веток газопроводов, скорее всего, участвовали граждане Украины или России, или была смешанная группа. Американские или британские граждане не были замешаны в ней, добавили официальные лица США.

Ранее бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Запад замалчивает итоги расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».