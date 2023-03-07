В США рассказали, чего боятся в администрации Байдена

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил в статье для Foreign Policy, что в администрации президента США Джо Байдена боятся многополярного мира.

По словам Уолта, после окончания холодной войны США пользуются положением лидера в однополярном мире и не хотят отказываться от привилегий.

«Лидеры США ... предпочитают обширные возможности и приятный статус, которые исходят от того, что они являются незаменимой силой, и они не желают отказываться от позиции неоспоримого первенства», — подчеркнул профессор.

Он добавил, что у многополярного мироустройства есть неоспоримые преимущества. К примеру, США больше не нужно будет отвечать за безопасность других стран, так как они смогут это сделать самостоятельно.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия вместе с другими странами может «вбить последний гвоздь в крышку гроба» неоколониальных устремлений Запада. Об этом он написал в своей статье.