Оппозиция Турции заявила, что ее кандидат Кылычдароглу сохранит отношения с РФ при победе

Кандидат в президенты Турции и лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне в случае победы на президентских выборах, которые пройдут летом этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы CHP по международным отношениям Унала Чевикёза.

Ранее оппозиционный «Народный альянс» из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом. Он также опубликовал манифесте, в котором пообещал укреплять связи с Россией через сбалансированный и конструктивный диалог, и союзнические отношения с США на основе взаимного доверия.

В случае победы на выборах оппозиция будет придерживаться обозначенных в манифесте партии принципов, сказал Чевикёз.

Он отметил, что в альянсе пока не знают, представитель какой партии в случае победы получит портфель министра иностранных дел, но внешняя политика будет выстраиваться согласно манифесту партий. Связывать ее с кандидатурой Кылычдароглу нельзя, подчеркнул заместитель главы CHP по международным отношениям.

«Мы будем выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при [президенте Турции Реджепе Тайипе) Эрдогане и Партии справедливости и развития. Мы сохраним отношения на уровне институтов и МИД», — заявил Чевикёз.

Он добавил, что при победе новая власть будет учитывать в своей политике давние исторические отношения с РФ, не забывая про членство Турции в НАТО.

Ранее «Народный альянс» заявил о намерении в случае победы на выборах упразднить политсоветы при президенте и усилить парламентаризм в стране.