Генсек ООН Гутерриш 8 марта посетит Украину для переговоров с Зеленским

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 7 марта прибыл в Польшу, откуда отправится на Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Отмечается, что встреча назначена на утро 8 марта. На повестке дня, в частности, стоит продление зерновой сделки.

После встречи, 9 марта, генсек вернется в Нью-Йорк.

В последний раз Гутерриш и Зеленский встречались в апреле прошлого года.

Ранее в феврале Гутерриш в ходе выступления на специальной сессии Генассамблеи по Украине заявлял, что перспективы мира в конфликте между Россией и украинским государством остаются мрачными.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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