В «Яблоке» не будут отвечать на требование депутата Новичкова к Минюсту закрыть партию

«Яблоко» не будет реагировать на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова к Минюсту с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии партии. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов. По его словам, реагировать на каждый донос невозможно.

«Думаю, что «Яблоко» на это отвечать никак не будет. Собака лает, караван идет. На нашу партию уже было множество доносов, реагировать на каждый невозможно», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков от «Справедливой России – За правду» обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко» из-за возможных «признаков экстремистской деятельности». Кроме того, Новичков попросил изучить позицию «Яблока» по воссоединению Крыма с Россией, а также по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.