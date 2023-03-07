Президент Грузии назвала закон об иноагентах «крайне вредным» для пути страны в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против принятия законопроекта об иностранных агентах, передает «Новости-Грузия». По ее словам, эта инициатива несет угрозу, в частности, для неправительственных организаций, действующих на территории страны.

«Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций [и в котором, надо сказать, большую роль играют женщины-активистки], будет крайне вреден для демократического преобразования нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, по сути, нашего пути европейской интеграции», — отметила Зурабишвили.

Соответствующее заявление президент Грузии сделала во время своего выступления в ООН, на политическом форуме за гендерное равенство. Она также добавила, что пользуясь случаем, решила поднять этот вопрос и высказать свое несогласие.

Ранее сообщалось, что лидер «Единого национального движения», оппозиционной партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Леван Хабеишвили призвал граждан страны не сдаваться и помешать принятию законопроектов о «прозрачности иностранного влияния» и «регистрации иностранных агентов».