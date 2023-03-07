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Глава МИД КНР: Китай должен развивать отношения с РФ из-за «неспокойной» обстановки в мире

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Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин должен развивать свои отношения с Россией, так как обстановка в мире становится «все более неспокойной», передает Reuters.

Он не дал определенного ответа на вопрос, посетит ли лидер КНР Си Цзиньпин Россию после заседания китайского парламента, которое продлится еще неделю.

На вопрос, возможно ли, что Китай и Россия откажутся от доллара США и евро в двусторонней торговле, Ган сказал, что страны должны использовать «любую валюту, которая является эффективной, безопасной и надежной».

Ранее Цинь Ган заявил, что отношения между Россией и Китаем не представляют угрозы для других стран. С таким заявлением он выступил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент).

По словам министра, отношения Москвы и Пекина «характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон».

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