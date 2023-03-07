МИД КНР указал на двойные стандарты США в вопросе поставок оружия и уважения суверенитета

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) заявил, что Китай не понимает, почему США требуют от КНР не поставлять оружие России, однако в то же время вооружает Тайвань, передает ТАСС.

По словам министра, у Китая возникают вопросы, которые касаются внешней политики Соединенных Штатов. Так, глава МИД указал, что, когда речь идет об Киеве, Вашингтон говорит об уважении суверенитета и территориальной целостности, но когда вопрос касается Тайбэя и Пекина, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая.

«Почему, с одной стороны, [США] требуют от Китая не поставлять оружие РФ, однако сами на протяжении длительного времени, нарушая консенсус от 17 августа (1982 года. — «Газета.Ru»), продают оружие Тайваню?» — спросил Цинь.

Он добавил, что США должны уважать суверенитет и территориальную целостность КНР по тайваньскому вопросу, так как это является основой китайско-американских отношений.

Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что власти CША ведут неприемлемую международную политику, злоупотребляя силой и пренебрегая нормами международного права.