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В МИД КНР назвали отношения России и Китая залогом глобального стратегического баланса

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Mohamed A. Abd El Ghany/Reuters

Глава МИД КНР Цинь Ган назвал отношения между Китаем и Россией залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), передает ТАСС.

По словам министра, две страны «вместе продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, а также обеспечивают глобальный стратегический баланс и стабильность».

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Москвой «носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуацией».

Он также указал, что сегодня у Китая и Российской Федерации «очень хорошие возможности» для того, чтобы продолжать «плотное стратегическое взаимодействие и контакты в защиту общих стратегических интересов».

До этого председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что в последние десять лет китайско-российские отношения выдержали испытание международными перипетиями.

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