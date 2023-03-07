В МИД КНР назвали отношения России и Китая залогом глобального стратегического баланса

Глава МИД КНР Цинь Ган назвал отношения между Китаем и Россией залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), передает ТАСС.

По словам министра, две страны «вместе продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, а также обеспечивают глобальный стратегический баланс и стабильность».

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Москвой «носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуацией».

Он также указал, что сегодня у Китая и Российской Федерации «очень хорошие возможности» для того, чтобы продолжать «плотное стратегическое взаимодействие и контакты в защиту общих стратегических интересов».

До этого председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что в последние десять лет китайско-российские отношения выдержали испытание международными перипетиями.