Fox News: Мишель Обама может стать кандидатом в президенты США

Демократы могут подтолкнуть бывшую первую леди США Мишель Обаму к участию в выборах на пост президента страны. Об этом заявил экс-представитель Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон, слова которого приводит телеканал Fox News.

Канал отмечает, что имя Мишель Обамы Обамы упоминалось в преддверии последних президентских праймериз от Демократической партии, несмотря на то, что она неоднократно отрицала желание баллотироваться. Маккиннон полагает, что экс-первая леди могла бы стать главным кандидатом, и демократы могли бы попытаться подтолкнуть ее к участию в выборах.

Ранее Роберт Кеннеди-младший в ходе визита в один из колледжей в штате Нью-Гэмпшир заявил, что может принять участие в президентских выборах 2024 года в США. Радиостанция NHPR сообщала, что он может выдвигаться от Демократической партии.

Президент США Джо Байден до этого заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.