Оппозиция Турции заявила о намерении укрепить парламентаризм при победе на выборах

Оппозиционный «Народный альянс» Турции, который состоит из шести партий, заявил о намерении в случае победы на выборах упразднить политсоветы при президенте и усилить парламентаризм в стране. Соответствующая информация содержится в «Дорожной карте перехода к усиленной парламентской системе» альянса, передает ТАСС.

«Распределение министерских постов будет определяться по числу депутатов, избранных от политических партий, входящих в «Народный альянс» на всеобщих парламентских выборах. Каждая из партий альянса будет представлена как минимум одним министром в кабинете», — сказано в документе.

Там также отмечается, что в случае победы оппозиции на выборах в стране упразднят политические советы и офисы при президенте, которые были созданы «параллельно министерствам».

Ранее сообщалось, что лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиционного «Народного альянса» на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая. Он будет оппонировать кандидату «Республиканского альянса», действующему президенту страны Тайипу Эрдогану.