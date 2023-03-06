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Постпред РФ в Вене Ульянов заявил об отсутствии «движения» по восстановлению СВПД

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Сурен./Wikimedia Comons

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что движения в вопросе возобновления переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сейчас нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается возобновления переговоров по восстановлению СВПД, то здесь движения нет», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Россия, Иран и Китай готовы финализировать решение по возвращению к изначальным параметрам сделки с Ираном, которое почти полностью согласовано. Тем не менее, по словам Ульянова, такой готовности нет со стороны Великобритании, Германии, Франции и США.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ему удалось добиться улучшения диалога с властями Ирана. Глава агентства также подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов.

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