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Bloomberg: план Трампа по выдвижению в президенты обречен на неудачу

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Jonathan Ernst/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп так ненавидит проигрывать, что даже предложил организовать стороннюю избирательную кампанию, если не получит возможность выдвижения на пост президента от Республиканской партии, сообщает Bloomberg.

Автор издания Райан Тиг Беквит отмечает, что намерениям Трампа баллотироваться в качестве стороннего кандидата, то есть не от Республиканской и Демократической партий, помешает действие в ряде штатов «закона о неудачниках», который запрещает проигравшим на первичных выборах баллотироваться в качестве независимого кандидата или представлять другую политическую партию.

Закон действует в шести ключевых штатах США — Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Техасе, Арканзасе и Алабаме.

Юристы полагают, что в случае выдвижения по такой схеме Трампу придется столкнуться с многочисленными проблемами, поскольку американские законы однозначно не регулируют эту ситуацию.

Ранее экс-губернатор Мэриленда, республиканец Ларри Хоган призвал не допустить участия Трампа в выборах 2024 года.

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