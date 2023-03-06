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РИА Новости: МИД Турции вызвал посла США Флэйка из-за визита главы комитета ВС в Сирию

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Alberto Pezzali/AP

Американский посол в Анкаре Джефф Флэйк был вызван в МИД Турции из-за визита председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года, были потребованы объяснения по поводу этого визита», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее власти Сирии назвали незаконным визит Милли на базу США на северо-востоке страны. В Дамаске заявили, что этот визит является нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

4 марта стало известно, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. По информации Reuters, в рамках поездки Милли дал оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.

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