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МИД Палестины обвинил Израиль в «иудаизации» Иерусалима

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Global Look Press

МИД Палестины раскритиковал заявление главы минобороны Израиля Итамара Бен-Гвира о том, что в Иерусалиме будут ликвидированы несанкционированные постройки даже во время Рамадана, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что это лишь усиливает напряженность между сторонами.

«Провокационные заявления радикально настроенного министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира обостряют конфликт, в особенности его хвастовство о сносе домов палестинцев в Восточном Иерусалиме во время рамадана <…> такие заявления встают в один ряд с широкомасштабными операциями по иудаизации Иерусалима», — указали в МИД Палестины.

С точки зрения ведомства, израильская сторона пытается нанести удар по палестинскому присутствию в Иерусалиме и установить свой единоличный контроль над городом. В МИД Палестины также подчеркнули, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабмин виновны в нарушениях в спорном городе.

Ранее сообщалось, что МИД России предупредил о риске силовой конфронтации в зоне конфликта Израиля и Палестины.

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