В Кишиневе начался протест в защиту молдавского языка

Сторонники оппозиционного блока социалистов и коммунистов вышли на улицы Кишинева в знак протеста против переименования молдавского языка в румынский, передает «Sputnik.Молдова». По информации агентства, демонстрация проходит у здания Конституционного суда республики.

Как отмечается, акция носит мирный характер, многие пришли на нее с различными плакатами. К примеру, по данным агентства, один из участников протеста пришел к зданию суда с постером: «Молдаване говорят на молдавском языке».

При этом в демонстрации участвуют ряд оппозиционных политиков, в том числе бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. В ходе акции он призвал к решению вопросов, связанных с изменением конституции республики, на референдуме.

Ранее сообщалось, что оппозиция Молдавии проведет протест в защиту государственного языка.