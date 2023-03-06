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В Кишиневе начался протест в защиту молдавского языка

В Кишиневе социалисты и ряд оппозиционеров выступают в защиту молдавского языка

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РИА Новости

Сторонники оппозиционного блока социалистов и коммунистов вышли на улицы Кишинева в знак протеста против переименования молдавского языка в румынский, передает «Sputnik.Молдова». По информации агентства, демонстрация проходит у здания Конституционного суда республики.

Как отмечается, акция носит мирный характер, многие пришли на нее с различными плакатами. К примеру, по данным агентства, один из участников протеста пришел к зданию суда с постером: «Молдаване говорят на молдавском языке».

При этом в демонстрации участвуют ряд оппозиционных политиков, в том числе бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. В ходе акции он призвал к решению вопросов, связанных с изменением конституции республики, на референдуме.

Ранее сообщалось, что оппозиция Молдавии проведет протест в защиту государственного языка.

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