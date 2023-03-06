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МИД: опасения, что КНР использует для сбора данных грузовые краны в портах США, беспочвенны

МИД Китая отрицает использование грузовых кранов в портах США в целях сбора данных

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Reuters

В Министерстве иностранных дел Китая назвали беспочвенными заявления некоторых официальных лиц США о том, что произведенные в КНР грузовые краны, которые работают в американских портах, Пекин может использовать для шпионажа в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание Global Times.

«По словам представителя МИД Китая Мао Нин, заявления ряда официальных лиц США о том, что сделанные в Китае краны, установленные в американских портах, могут быть инструментами шпионажа, абсолютно беспочвенны и вводят в заблуждение американскую общественность», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что американские власти опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США. Газета The Wall Street Journal отмечала, что ее неназванные источники заявляли, что краны производства компании ZPMC являются так называемым «троянским конем», так как на них установлены сенсоры, которые способны определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

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