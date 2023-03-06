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Зампред СБ Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за суверенитет над Фолклендами

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Аргентина справедливо борется за возвращение своего суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, которые считаются британской заморской территорией. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте партии «Единая Россия».

В своем заявлении замглавы Совбеза напомнил о выходе Аргентины из соглашения с Великобританией о ведении административно-хозяйственной деятельности на Мальвинах. Данный документ политик назвал достаточно свежим по историческим меркам, поскольку заключался он в 2016 году, однако в политическом контексте, по словам Медведева, он «протух и смердит».

«Нацеленность Буэнос-Айреса на продолжение справедливой борьбы за возвращение суверенитета над спорными территориями ярко проявила курс на укрепление правосубъектности государств и их борьбу с постыдными современными практиками неоколониализма, от которых продолжают страдать многие страны», — подчеркнул замглавы Совбеза.

3 марта министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро сообщил в Twitter, что его страна уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, которое касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.

В ответ на пост аргентинского дипломата, глава МИД Британии заявил, что Фолклендские острова являются британскими и их жители имеют решили остаться заморской территорией Великобритании.

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