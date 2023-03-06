Зампред СБ Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за суверенитет над Фолклендами

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Аргентина справедливо борется за возвращение своего суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, которые считаются британской заморской территорией. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте партии «Единая Россия».

В своем заявлении замглавы Совбеза напомнил о выходе Аргентины из соглашения с Великобританией о ведении административно-хозяйственной деятельности на Мальвинах. Данный документ политик назвал достаточно свежим по историческим меркам, поскольку заключался он в 2016 году, однако в политическом контексте, по словам Медведева, он «протух и смердит».

«Нацеленность Буэнос-Айреса на продолжение справедливой борьбы за возвращение суверенитета над спорными территориями ярко проявила курс на укрепление правосубъектности государств и их борьбу с постыдными современными практиками неоколониализма, от которых продолжают страдать многие страны», — подчеркнул замглавы Совбеза.

3 марта министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро сообщил в Twitter, что его страна уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, которое касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.

В ответ на пост аргентинского дипломата, глава МИД Британии заявил, что Фолклендские острова являются британскими и их жители имеют решили остаться заморской территорией Великобритании.