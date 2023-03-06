Euractiv: Болгария отправила Украине оружия на сумму свыше $1 млрд через другие страны

Болгарское оружие на миллионы долларов поступило на Украину через другие страны за последние два года, причем Киеву и Софии даже не пришлось соглашаться ни на одну прямую сделку, пишет Euractiv. По информации портала, Болгария «косвенно» начала отправку вооружений Киеву еще до начала конфликта, несмотря на заявления правительства республики.

Как отмечается, соответствующие поставки на сумму более $1 млрд болгарские компании осуществили через посредников, используя для этого различные зарубежные программы по реализации вооружений. В частности, Euractiv указывает, что закупки болгарского оружия и боеприпасов шли со стороны США и Великобритании для последующей отправки Киеву.

«Есть программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Именно поэтому его покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и, как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является обязанностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке», — сказал порталу бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии, экс-депутат Велизар Шаламанов.

При этом, по информации Euractiv, только за 2022 год Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее $1 млрд, основные оружейные заводы республики уже отчитались об увеличении продаж в этот период на 100% — официально с февраля прошлого года София выдала разрешения на экспорт вооружений на сумму до $1,38 млрд.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев призвал не поставлять вооружение Киеву из-за угрозы глобального конфликта.