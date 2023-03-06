Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Euractiv: Болгария отправила Украине оружия на сумму свыше $1 млрд через другие страны

close
100%
Shutterstock

Болгарское оружие на миллионы долларов поступило на Украину через другие страны за последние два года, причем Киеву и Софии даже не пришлось соглашаться ни на одну прямую сделку, пишет Euractiv. По информации портала, Болгария «косвенно» начала отправку вооружений Киеву еще до начала конфликта, несмотря на заявления правительства республики.

Как отмечается, соответствующие поставки на сумму более $1 млрд болгарские компании осуществили через посредников, используя для этого различные зарубежные программы по реализации вооружений. В частности, Euractiv указывает, что закупки болгарского оружия и боеприпасов шли со стороны США и Великобритании для последующей отправки Киеву.

«Есть программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Именно поэтому его покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и, как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является обязанностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке», — сказал порталу бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии, экс-депутат Велизар Шаламанов.

При этом, по информации Euractiv, только за 2022 год Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее $1 млрд, основные оружейные заводы республики уже отчитались об увеличении продаж в этот период на 100% — официально с февраля прошлого года София выдала разрешения на экспорт вооружений на сумму до $1,38 млрд.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев призвал не поставлять вооружение Киеву из-за угрозы глобального конфликта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть