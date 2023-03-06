В МИД России заявили о росте числа заявок на вступление в ШОС

Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что число поступающих от различных стран заявок на вступление в ШОС растет.

«Естественно, когда в процессе развития создается что-то хорошее, то это хорошее начинает привлекать внимание», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, он отметил, что ключевое значение имеет укрепление состава государств-членов организации.

По его словам, на завершающей стадии находится работа по оформлению диалогового партнерства с Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ. При этом есть и другие страны, желающие вступить в организацию, добавил Хакимов.

Ранее начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Белоруссии Игорь Белый заявил, что Минск готов ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.