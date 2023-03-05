Генсек ООН призвал трансформировать «глубоко предвзятую» международную финансовую систему

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международные банки развития преобразовать бизнес-модель с целью обеспечить поступление средств в наименее развитые страны «по разумной цене». Заявление было сделано Гутерришем в речи на открытии Пятой конференции по развитию наименее развитых стран в Катаре, сообщает РИА Новости.

Генсек ООН призвал международные финансовые учреждения найти «творческие способы расширения финансирования», в том числе на случай непредвиденных обстоятельств, таких, как пандемии и стихийные бедствия, и включить положения о поддержке государств в случае подобных ЧС в долговые инструменты.

Также Гутерриш призвал ускорить переход специальных прав заимствования МВФ от развитых к менее развитым странам, которые в них более нуждаются, а также трансформировать «глубоко предвзятую» глобальную финансовую систему, в которой наименее развитые страны получают кредиты по ставке в восемь раз меньше, чем в развитых странах.

В своей речи Гутерриш призвал богатые страны ежегодно выделять $500 млрд бедным странам, сообщает FanaNews.

Предыдущая конференция по вопросам наименее развитых стран проходила до пандемии коронавирусной инфекции, в 2019 году.

Ранее Австралия, Индия, США и Япония выступили за расширение состава Совета Безопасности ООН.