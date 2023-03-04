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Посол в Пекине: Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Россия и Китай продолжат говорить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), насколько опасно присутствие НАТО в регионе. Об этом заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол Российской Федерации в КНР Игорь Моргулов.

По его словам, РФ и Китай следует продолжать усилия по сохранению структуры безопасности, которые были созданы в регионе после окончания периода холодной войны. Таким образом дипломат ответил на вопрос, что Пекин и Москва могут противопоставить выведению потенциала Североатлантического альянса в АТР.

Моргулов уточнил, что речь идет о механизмах, сконцентрированных на АСЕАН. Кроме того, необходимо разъяснять всем государствам Азиатско-Тихоокеанского региона те опасности и угрозы, которые несет присутствие НАТО.

Посол добавил, что тем странам, которые не видят опасность в НАТО, РФ будет отвечать наращиванием военного и военно-технического сотрудничества совместно с единомышленниками в регионе, в частности с Китаем.

Дипломат напомнил, что Россия и Китай часто проводят совместные военные учения. Так, в ноябре 2022 года, было проведено очередное воздушное патрулирование силами стратегической авиации, были задействованы новые элементы.

Российские военные самолеты приземлялись на китайских аэродромах, китайские самолеты – на российских. Совсем недавно завершились трехсторонние военно-морские учения России, Китая и ЮАР у берегов Африки. Таким образом мы продолжим наращивать свои оборонные возможности с целью оперативного реагирования на те угрозы, которые НАТО может создать в этом регионе мира», - подчеркнул он.

Ранее издания South China Morning Post заявляло, что Пентагон признал, что союзы, которые он создает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, такими как Филиппины и Япония, направлены против Китая.

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