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Глава МАГАТЭ назвал недопустимыми угрозы США и Израиля бомбить ядерные объекты Ирана

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси назвал недопустимыми угрозы США и Израиля нанести удары по военным объектам Ирана. Заявление было сделано международным чиновником в эфире иранского телеканала Press TV в ходе визита Гросси в Тегеран.

«Любое нападение на ядерный объект незаконно», — подчеркнул Гросси.

Ранее сообщалось, что Гросси призвал Тегеран к сотрудничеству с агентством во имя мира.

«МАГАТЭ рассчитывает на сотрудничество с Ираном для того, чтобы успокоить страны мира и получить от Тегерана гарантии в отношении его ядерной программы», — заявил чиновник 3 марта.

В ходе визита в Иран Гросси заявил, что в настоящее время МАГАТЭ проводит инспекцию на иранской территории.

Визит Гросси в Иран стал четвертым с декабря 2019 года, когда он заступил на пост главы МАГАТЭ. 6 марта состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

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