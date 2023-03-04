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Американский офицер заявил, что Запад закрывает глаза на правоту Путина об Украине

Офицер разведки США Риттер: Запад замалчивает правоту Путина про национализм на Украине

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что на Западе прекрасно понимают, что на Украине из лидера украинского националистического движения Степана Бандеры (1909 — 1959) сделали народного героя, но всячески пытаются это скрыть. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

По его словам, осознавая, что на Украине сделали Бандеру национальным героем, начинаешь задумывать о том, что российский президент Владимир Путин, возможно, прав, проводя антинационалистическую политику. Однако, Запад это всячески скрывает, отметил Риттер.

Он добавил, что сейчас на Украине поют песни про Бандеру и сооружают в его честь статуи, воспитывая подрастающее поколение в этом направлении, но на Западе по-прежнему утверждают, что российская специальная военная операция в республике началась без какой-то бы ни было причины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности киевских властей бороться с Россией «до последнего украинца», несмотря на колоссальные людские потери, и даже не из-за идеи национализма, а желания сохранить миллиарды долларов.

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