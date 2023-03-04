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В Молдавии заявили, что не видят угрозы безопасности со стороны Тирасполя, но готовы к ней

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Посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ заявил, что Приднестровье не представляет собой угрозу безопасности страны. Заявление было сделано в эфире телеканала Euronews Romania.

«Мы следим за ситуацией в приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги», — заявил дипломат и отметил, что несмотря на то, что в Кишеневе не видят рисков со стороны Тирасполя, «готовятся к любому сценарию».

В настоящий момент, по словам Кирилэ, стороны поддерживают диалог в рамках рабочих групп. Дипломат выразил убежденность в том, что население и предприниматели Приднестровья прикладывают усилия во избежание эскалации напряжения.

На территории Приднестровья находится самый большой военный склад в Европе. Его охраняет оперативная группировка российских войск численностью до трех тысяч человек. 60% населения региона составляют русские и украинцы. С 1992 года регион является де-факто независимым от Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили, что не договаривались с Украиной о начале военной операции в ПМР.

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