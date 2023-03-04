РИА Новости: Рогов заявил о зреющем бунте против режима Зеленского в городе Запорожье

В городе Запорожье, который контролирует Киев, зреет недовольство и бунт против политики украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский и ждут скорейшего освобождения», — заявил агентству Рогов.

По словам чиновника, что все больше людей в Запорожье, в том числе в отрядах территориальной обороны, не хотят подчиняться киевским властям. Он также заявил, что Запорожская территориальная оборона «наиболее непослушная», ее даже хотели расформировать.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Ранее стало известно, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий перенес столицу региона в Мелитополь.