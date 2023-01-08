Журналист Fox News Беккер посоветовал Зеленскому «найти своих налогоплательщиков»

Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер обратился в Twitter к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посоветовав ему «найти собственных налогоплательщиков» вместо того, чтобы просить помощи у США.

«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», — написал журналист в ответ на поздравление Зеленским Кевина Маккарти после избрания последнего на пост спикера палаты представителей американского Конгресса.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей Конгресса США и выразил надежду на то, что Вашингтона продолжит оказывать помощь Украине.

Зеленский также подчеркнул, что «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины».

6 января Белый дом сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на $3 млрд.