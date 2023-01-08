Die Welt: Польша убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабления России

Польша пытается убедить союзников по Североатлантическому альянсу, включая Францию и Германию, в необходимости ослабления России и недопущения перемирия в спецоперации на ее условиях, пишет ТАСС, ссылаясь на газету Die Welt с дипломатическими источниками в польском МИД.

«Мы не стремимся к разрушению российского государства, но к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий», — приводит газета слова анонимного собеседника из числа сотрудников министерства.

Он добавил, что ведомство преследует цель раз и навсегда «сдержать Россию», так как не может пойти «на дешевый компромисс». По его словам, перемирие на российских условиях приведет лишь к паузе в боевых действиях до тех пор, пока Москва не соберет новые силы.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут существенно сместиться на запад.