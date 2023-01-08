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Минэнерго Венгрии: Евросоюз не скоро преодолеет зависимость от российского газа

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Страны Евросоюза не смогут полностью преодолеть зависимость от российского газа в ближайшее время. Об этом заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош в эфире радиостанции «Кошут», передает ТАСС.

«Когда строительство терминалов завершится, можно будет сказать, что Европа действительно обрела независимость от российского газа. Строительство терминалов уже началось, но 2023-2024 годы будут тяжелыми для Европы», — отметил он, говоря о строительстве терминалов для приема сжиженного природного газа.

При этом венгерский политик подчеркнул, что Будапешт, который получает газ по «Турецкому потоку», находится в более выгодном положении, чем многие другие европейские страны. «Пока работает трубопровод через Сербию, хранилища будут заполнены», — заявил Лантош.

Он добавил, что Венгрия намерена добиваться укрепления энергетической независимости «Мы очень сильно зависим от иностранных государств в области энергетики, и эту зависимость необходимо ослабить», — подчеркнул министр.

Издание Die Welt сообщало, что отказ от газа из России может поставить Германию в зависимость от Катара.

Посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья заявлял ранее, что планы Евросоюза заместить российский газ африканским могут серьезно отразиться на экономике Европы, так как в случае этого сценария стоимость газа будет явно выше.

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