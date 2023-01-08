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Вучич сообщил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что агенты иностранных спецслужб заняли все отели Белграда из-за обострения ситуации в Косово.

«Такого никогда не было. Мы достигли рекорда из-за событий в Косово и Метохии»— сказал Вучич в эфире TV Pink.

По его словам, такого количества агентов иностранных разведок не было замечено в Сербии со времен Второй мировой войны.

Он также заявил, что считает санкции против России «обоюдоострым мечом». Президент Сербии отметил, что ждет в будущем году большего давления на Сербию по вопросам Косово и Метохии и введения новых антироссийских санкций.

Вучич ранее сравнил себя с волком, который не выступает в цирке. Так он прокомментировал статью в немецком издании Die Zeit о том, что президента Сербии можно «приручить», пригрозив остановкой кандидатства страны в члены Евросоюза и прекращением финансовой поддержки.

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