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The Hill: Байден готовит к запуску свою президентскую кампанию на выборы в 2024 году

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовит к запуску свою президентскую кампанию на выборы в 2024 году, сообщает издание The Hill.

«Я думаю, на данный момент это вопрос времени. <…> Вопрос в действительности уже не в том, будет ли он баллотироваться», — рассказал один из сторонников Байдена, принимающий участие в подготовке кампании.

По его словам, Байден вместе с помощниками в данный момент разрабатывают основные проекты будущей кампании. Предполагается, что решение бороться за переизбрание Байден принял во время отпуска с семьей на острове Санта-Крус.

Официальное объявление о готовности бороться за второй срок Байден может сделать в феврале.

Ранее The Hill опубликовало видео, где президент Байден убегает от журналистов у Белого дома.

Отмечается, что Байден поднялся на борт вертолета для последующего полета на выходные в Делавэр.

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