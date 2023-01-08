The Hill: Байден готовит к запуску свою президентскую кампанию на выборы в 2024 году

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовит к запуску свою президентскую кампанию на выборы в 2024 году, сообщает издание The Hill.

«Я думаю, на данный момент это вопрос времени. <…> Вопрос в действительности уже не в том, будет ли он баллотироваться», — рассказал один из сторонников Байдена, принимающий участие в подготовке кампании.

По его словам, Байден вместе с помощниками в данный момент разрабатывают основные проекты будущей кампании. Предполагается, что решение бороться за переизбрание Байден принял во время отпуска с семьей на острове Санта-Крус.

Официальное объявление о готовности бороться за второй срок Байден может сделать в феврале.

Ранее The Hill опубликовало видео, где президент Байден убегает от журналистов у Белого дома.

Отмечается, что Байден поднялся на борт вертолета для последующего полета на выходные в Делавэр.