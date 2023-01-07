Курский губернатор Старовойт возмутился «видеоприветом» из Мексики от депутата Васильева

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что возмущен «видеоприветом» из Мексики от депутата Курской областной Думы Максима Васильева.

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев», — написал Старовойт и отметил, что условия проживания в приграничном регионе предполагают дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, в том числе и депутатов.

Глава региона пояснил, что в отношении Васильева невозможно применить меры дисциплинарного воздействия по партийной линии, так как он избирался в областную Думу как независимый депутат.

При этом он выразил надежду, что комиссия областной Думы оценит этичность его поведения и с народным избранником будет проведен разговор со стороны правительства региона.

Как рассказал Максим Васильев изданию «Подъем», опубликованное видео, на котором он в шляпе и рубашке в мексиканском кафе поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения», депутат снимал для близких. Он заявил, что считает критику в свой адрес «необоснованной и раздутой» а также пояснил, что поехал в Мексику к родственникам мужа сестры.