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Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Президент Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым

Президент РФ Владимир Путин поздравил христиан, всех соотечественников, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров...» — сказал Путин.

По его словам, речь, в первую очередь, о таких духовных ценностях, как милосердие, сострадание, добро, а также справедливость.

7 января в Рождественскую ночь Путин был на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Чаще всего в данный праздник российский глава государства посещает рождественскую службу за пределами столицы. В 2022-м году Путин встретил Рождество Христово в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда Путин посетил рождественскую службу один из-за коронавирусных ограничений.

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